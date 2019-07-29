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На оформление Ростова ко Дню города потратят почти 23 миллиона рублей

На оформление Ростова ко Дню города потратят почти 23 миллиона рублей
Ко Дню города Ростов оформят растяжками, флагами, объемными и световыми композициями. Убранство донской столицы обойдётся городскому бюджету в сумму почти 23 миллиона рублей.

Конкурс на оформление города выиграло «РСУ-7». Компания предложила цену на 680 тысяч рублей меньше от максимальной цены контракта – 22 млн 840 тысяч рублей. Свой 270-летний юбилей Ростов будет праздновать 13-15 сентября. К празднику на въезде в город появятся баннеры с символикой города. На площади Советов перед правительством установят аллею городов-побратимов. Флаги украсят проспект Стачки, въезд в город со стороны Батайска, Большую Садовую, проспект Шолохова и другие улицы. Самое большое панно будет находиться на Театральной площади.

В переулке Соборном смонтируют объёмную надпись «270». Кроме того, у кинотеатра «Ростов» поставят световые деревья и топиарную композицию в виде лошадей.

Добавим, что согласно информации, размещенной в открытых источниках, «РСУ-7» было организовано в 2010 году. Её основной вид деятельности - строительные специализированные работы.

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