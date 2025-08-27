Новости
Бывший профилакторий в Красном Сулине выставили на торги за 18,7 млн

Бывший профилакторий в Красном Сулине выставили на торги за 18,7 миллиона рублей. Об этом стало известно на сайте «Гис Торги».

На аукцион выставили нежилое здание, которое находится в муниципальной собственности. Оно расположено по адресу: улица Депутатская, 15. Дом имеет три этажа. Общая площадь лота составляет 2 362 квадратных метра.

До того как здание опустело, в нем располагался профилакторий. В последние годы там также находилась поликлиника. Медицинское учреждение временно переезжало сюда из-за капремонта районной больницы.

Есть информация, что на текущий период в одном из корпусов располагается дом престарелых.

Подать заявку на участие в торгах можно до 24 сентября. Итоги аукциона будут подведены первого октября.
Фото: Гис Торги
