Бывший профилакторий в Красном Сулине выставили на торги за 18,7 млн

Фото: Гис Торги

Бывший профилакторий в Красном Сулине выставили на торги за 18,7 миллиона рублей. Об этом стало известно на сайте «Гис Торги».На аукцион выставили нежилое здание, которое находится в муниципальной собственности. Оно расположено по адресу: улица Депутатская, 15. Дом имеет три этажа. Общая площадь лота составляет 2 362 квадратных метра.До того как здание опустело, в нем располагался профилакторий. В последние годы там также находилась поликлиника. Медицинское учреждение временно переезжало сюда из-за капремонта районной больницы.Есть информация, что на текущий период в одном из корпусов располагается дом престарелых.Подать заявку на участие в торгах можно до 24 сентября. Итоги аукциона будут подведены первого октября.