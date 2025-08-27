Фото: нейросеть

В Ростове самые дорогие квартиры на «вторичке» находятся в Ленинском и Кировском районах, сообщил Donday директор компании «Этажи» Андрей Иванов.Обычная квартира с косметическим ремонтом в типовых домах стоит от 5 миллионов рублей. Цена может достигать 40 миллионов в зависимости от расположения, площади и состояния дома.Средняя стоимость квадратного метра по области составляет около 132 тысяч рублей. Самые доступные варианты — в Пролетарском и Октябрьском районах, где типовые квартиры стоят от 2,7 до 4,5 миллиона рублей.На цену жилья влияют такие факторы, как близость к историческому центру в Ленинском районе, развитая инфраструктура, удобный транспорт, состояние окружающей среды и качество домов.