В Ростове самые дорогие квартиры на «вторичке» находятся в Ленинском и Кировском районах

В Ростове самые дорогие квартиры на «вторичке» находятся в Ленинском и Кировском районах, сообщил Donday директор компании «Этажи» Андрей Иванов.

Обычная квартира с косметическим ремонтом в типовых домах стоит от 5 миллионов рублей. Цена может достигать 40 миллионов в зависимости от расположения, площади и состояния дома.

Средняя стоимость квадратного метра по области составляет около 132 тысяч рублей. Самые доступные варианты — в Пролетарском и Октябрьском районах, где типовые квартиры стоят от 2,7 до 4,5 миллиона рублей.

На цену жилья влияют такие факторы, как близость к историческому центру в Ленинском районе, развитая инфраструктура, удобный транспорт, состояние окружающей среды и качество домов.
