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На Ворошиловском мосту и проспекте Стачки в Ростове останется новогодняя подсветка

На Ворошиловском мосту и проспекте Стачки в Ростове останется новогодняя подсветка
В Ростове-на-Дону на Ворошиловском мосту и проспекте Стачки новогоднюю подсветку после праздников не будут разбирать. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале 24 января.

К разбору праздничных конструкций приступили в донской столице после того, как прошли новогодние гуляния. С улиц города уберут елки, консоли, арки и другие конструкции. Все это отправят на хранение. Исключением стали яркие гирлянды на стойках на Ворошиловском мосту и проспекте Стачки.

Ростовчанам понравилась яркая подсветка, из-за чего ее решили оставить.

Напомним, на новогодние украшения из городского бюджета было выделено 59 миллионов рублей.
Фото: Ростов ру
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