На Ворошиловском мосту и проспекте Стачки в Ростове останется новогодняя подсветка

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону на Ворошиловском мосту и проспекте Стачки новогоднюю подсветку после праздников не будут разбирать. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале 24 января.К разбору праздничных конструкций приступили в донской столице после того, как прошли новогодние гуляния. С улиц города уберут елки, консоли, арки и другие конструкции. Все это отправят на хранение. Исключением стали яркие гирлянды на стойках на Ворошиловском мосту и проспекте Стачки.Ростовчанам понравилась яркая подсветка, из-за чего ее решили оставить.Напомним, на новогодние украшения из городского бюджета было выделено 59 миллионов рублей.