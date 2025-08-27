- В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Установлено, что ранее он был осужден за угон транспортного средства, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.

Фото: Дондей

В Ростове будут судить 16-летнего юношу за кражу и разбой. Он совершил два преступления в 2025 году.По имеющейся информации, в январе на Ворошиловском проспекте парень обокрал женщину. Он вытащил из ее сумки банковскую карту. До того как карту заблокировали, злоумышленник совершил покупки примерно на шесть тысяч рублей.Второй инцидент произошел на Буденновском проспекте в июле. Подросток пытался отобрать наличку у мужчины у банкомата. Резко выхватить деньги не получилось, поэтому хулиган начал угрожать ножом. К счастью, мужчина успел забежать в помещение банка к людям.Против подозреваемого собрано достаточно доказательств. Теперь его дело направили в суд. Если суд подтвердит его виновность, парня осудят за две статьи: кража и разбой.