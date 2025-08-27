Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове будут судить 16-летнего юношу за кражу и разбой

В Ростове будут судить 16-летнего юношу за кражу и разбой
В Ростове будут судить 16-летнего юношу за кражу и разбой. Он совершил два преступления в 2025 году.

По имеющейся информации, в январе на Ворошиловском проспекте парень обокрал женщину. Он вытащил из ее сумки банковскую карту. До того как карту заблокировали, злоумышленник совершил покупки примерно на шесть тысяч рублей.

Второй инцидент произошел на Буденновском проспекте в июле. Подросток пытался отобрать наличку у мужчины у банкомата. Резко выхватить деньги не получилось, поэтому хулиган начал угрожать ножом. К счастью, мужчина успел забежать в помещение банка к людям.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Установлено, что ранее он был осужден за угон транспортного средства, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.


Против подозреваемого собрано достаточно доказательств. Теперь его дело направили в суд. Если суд подтвердит его виновность, парня осудят за две статьи: кража и разбой.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.