Около двух тысяч новых школьных мест создали в Батайске

фото: Правительство Ростовской области

В день знаний в Батайске две новые школы примут учащихся. Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов оценил предстартовую готовность к учебному году 2025-2026.За парты модульной начальной школы №6 на улице Белорусской сядут более 600 учеников. Начало возведение объекта было в мае. После встречи с родителями, врио губернатора Юрий Слюсарь поставил задачу ускорить стройку. Разгрузить школу № 4 стало следующей целью.Первый заместитель губернатора пояснил, что был осмотрен земельный участок рядом со школой №4 для установки дополнительного модуля для начальных классов.В течение недели администрация Батайска сформулирует свои предложения, после чего последует обращение к Юрию Борисовичу с просьбой выделить финансирование на 2026 год для ускорения возведения объекта.В районе Авиагородка откроется еще одно новое учебное заведение на 1340 мест. Школа будет построена по нацпроекту «Образование» и начнет работать как второй корпус школы №15.Школьников будут ждать классы технологического, естественно-научного, социально-экономического, гуманитарного профилей, а также оборудованные 3D-лаборатории, роботехнический кластер, медиакласс, гончарная мастерская и издательский центр.Преподаватель Валерия Карнаух рассказала, что все очень ждали этого события. Дело в том, что она не только учитель математики, который будет здесь работать но и мама первоклассницы. Их семья очень рада, что ребенок пойдет в школу, где есть все для комфортного образования детей.Несмотря на то, что в новом учебном году в Батайске будет предоставлено 2000 новых мест для школьников, этот вопрос все еще остается проблемой.Игорь Гуськов отметил, что вопрос системы образования в Батайске является одним из самых острых в Ростовской области. В регионе самый высокий процент обучающихся во вторую смену. Родители жалуются на нехватку мест в школах.Игорь Гуськов добавил, что в ближайшие годы в Батайске необходимо построить 3-4 новых образовательных учреждения, а также анонсировал обновление дорожной карты.