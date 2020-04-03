В Ростове-на-Дону перекрыли парки, пешеходные зоны и набережную: фото
Уже пятый день в Ростове-на-Дону действует режим обязательной самоизоляции. Горожанам запрещено покидать дома за исключением некоторых случаев. Нарушителей режима ловят сотрудники полиции.
Оправданием для выхода из дома может стать поход в ближайшую аптеку или магазин, а также необходимость оказать помощь пожилым родственникам. Передвигаться по городу могут также сотрудники организаций, который на время карантинных мер не приостановили свою работу. С 4 апреля гуляющих начали штрафовать правоохранители. Если вы не смогли найти вескую причину для того, чтобы находиться на улице, в отношении вас составят административный протокол по статье: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Обывателям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные, юридические лица и предприниматели заплатят в разы больше.
На днях полицейские стали перекрывать общественные пространства. Они выставили ограждения и перекрыли запрещающей лентой парки, скверы, пешеходные зоны и набережную. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что это делается в рамках распоряжения губернатора от 1 апреля. Вероятно, речь идёт о том пункте документа, в котором дончанам запрещается посещать общественные места.
В частности, нельзя попасть на площадь Советов,
в парк имени Максима Горького,
пройти по тротуару на пересечении улицы Текучёва и проспекта Будённовского.
К тому же, ленты натянуты поперёк центральной набережной.