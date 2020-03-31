В Ростовской области начали штрафовать автомобилистов за нарушение режима самоизоляции



Сотрудники ГИБДД в Ростовской области начали выявлять нарушителей режима самоизоляции. Вместе с работниками Роспотребнадзора они проводят рейд, останавливая автомобилистов.



Отмечается, что люди могут покидать дома только для того, чтобы проехать на место работы, оказать помощь пожилым родственникам или обратиться за срочной медицинской помощью. Если вы сели за руль с другой целью, то сотрудники Роспотребнадзора составят в отношении вас административный материал по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Всем, кто продолжает работать, нужно носить с собой специальный пропуск и удостоверение личности.



Напомним, недавно Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Теперь гражданам, нарушившим предписание о самоизоляции, грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.