Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Полицейские начали штрафовать гуляющих ростовчан

Полицейские начали штрафовать гуляющих ростовчан
Улицы Ростова-на-Дону патрулируют сотрудники полиции. Правоохранители выявляют людей, нарушающих режим самоизоляции, и выписывают им штрафы.

Распоряжением губернатора области от 1 апреля на Дону введён режим обязательной самоизоляции. На улице могут находиться только люди, идущие в магазин или аптеку, выгуливающие собак, или те, кто следует к месту работы. Полицейские патрулируют рощи, аллеи, парки, набережную и «ловят» тех, кто решил прогуляться. К ответственности уже привлекают рыбаков и тех, кто выехал на пикник.

В отношении гуляющих составляют административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Граждане получают штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, предприниматели без образования юридического лица – от 50 до 150 тысяч или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Чтобы доказать, что вы следуете к месту работы, нужно носить с собой специальный пропуск и удостоверение личности.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.