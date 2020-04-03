Полицейские начали штрафовать гуляющих ростовчан

Улицы Ростова-на-Дону патрулируют сотрудники полиции. Правоохранители выявляют людей, нарушающих режим самоизоляции, и выписывают им штрафы.Распоряжением губернатора области от 1 апреля на Дону введён режим обязательной самоизоляции. На улице могут находиться только люди, идущие в магазин или аптеку, выгуливающие собак, или те, кто следует к месту работы. Полицейские патрулируют рощи, аллеи, парки, набережную и «ловят» тех, кто решил прогуляться. К ответственности уже привлекают рыбаков и тех, кто выехал на пикник.В отношении гуляющих составляют административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Граждане получают штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, предприниматели без образования юридического лица – от 50 до 150 тысяч или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Чтобы доказать, что вы следуете к месту работы, нужно носить с собой специальный пропуск и удостоверение личности.