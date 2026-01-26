Фото: Авито

В Азовском районе за 115 миллионов рублей на продажу выставили базу отдыха. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.Речь идет о туристическом комплексе под названием «Вкус Лета», находящемся в хуторе Новоалександровка Азовского района, который выставлен на торги. Предложение включает в себя земельный участок площадью 60 соток, из которых 35 соток облагорожены, а также три бассейна с подогревом и переливной системой, пару бань и 24 капитальные беседки.Площадь гостиничного строения составляет 140 квадратных метров и включает в себя душевые комнаты, раздевалки, три номера для гостей и офисное помещение. В распоряжении будущего владельца также будут полностью укомплектованная кухня, просторная барная зона и зона барбекю.Как утверждает автор объявления, база отдыха способна одновременно принять до 370 человек, а ежедневный поток посетителей может достигать 450 человек.Стартовая цена туристического комплекса установлена на уровне 115 миллионов рублей. Продавец заявляет о готовности предоставить всю финансовую документацию, отражающую доходы и расходы, по запросу.