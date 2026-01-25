Новости
В промзоне Ростова на продажу выставили комплекс бывшего хлебозавода

В промышленной зоне Ростова-на-Дону выставлен на реализацию имущественный комплекс, ранее принадлежавший хлебозаводу. Объявление о продаже размещено на известной интернет-платформе.

На аукционе в Советском районе донской столицы планируется продать земельный надел и ряд построек. Площадь участка составляет 32 292 квадратных метра, на нем расположены производственные помещения общей площадью 8 125,3 квадратных метра.

- Рядом с объектом проходят две важные транспортные артерии – улицы Малиновского и Доватора, – сообщает автор объявления. "Преимущество локации также заключается в близости к двум выездам из Ростова-на-Дону: через Западный мост и Таганрогское шоссе.

Оценочная стоимость комплекса составляет 350 миллионов рублей.
