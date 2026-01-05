В Ростове-на-Дону на продажу выставили производственно-складской комплекс в промзоне

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону появился перспективный объект для инвестиций: на продажу выставлен крупный производственно-складской комплекс, расположенный в промышленной зоне города. Объявление о продаже было размещено на одном из популярных сайтов объявлений в конце декабря.Речь идет о комплексе, расположенном по улице Шоссейной. Общая площадь земельного участка составляет 6 420 квадратных метров, а площадь помещений – 1 600 квадратных метров. Объект включает в себя офисные помещения, складские площади, а также фундамент, предназначенный для расширения производственных мощностей.Стоимость объекта заявлена на уровне 115,6 миллиона рублей. Это предложение может быть интересно компаниям, заинтересованным в расширении своего производства или в создании собственной логистической базы в Ростове-на-Дону.Подробная информация об объекте, включая фотографии и контактные данные продавца, доступна в объявлении на сайте.