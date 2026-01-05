Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на продажу выставили производственно-складской комплекс в промзоне

В Ростове-на-Дону на продажу выставили производственно-складской комплекс в промзоне
В Ростове-на-Дону появился перспективный объект для инвестиций: на продажу выставлен крупный производственно-складской комплекс, расположенный в промышленной зоне города. Объявление о продаже было размещено на одном из популярных сайтов объявлений в конце декабря.

Речь идет о комплексе, расположенном по улице Шоссейной. Общая площадь земельного участка составляет 6 420 квадратных метров, а площадь помещений – 1 600 квадратных метров. Объект включает в себя офисные помещения, складские площади, а также фундамент, предназначенный для расширения производственных мощностей.

Стоимость объекта заявлена на уровне 115,6 миллиона рублей. Это предложение может быть интересно компаниям, заинтересованным в расширении своего производства или в создании собственной логистической базы в Ростове-на-Дону.

Подробная информация об объекте, включая фотографии и контактные данные продавца, доступна в объявлении на сайте.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.