Зерновой терминал на Дону выставлен на продажу за 350 миллионов рублей
В Ростовской области выставлен на продажу зерновой терминал, расположенный на реке Дон. Объявление о продаже появилось в середине декабря на одном из популярных сайтов объявлений. Стоимость объекта – 350 миллионов рублей.
Продаваемый комплекс находится в Аксайском районе и включает в себя водный причал, транспортную галерею, административно-бытовой корпус, лабораторию контроля качества зерна, а также современные системы аспирации и пожарной безопасности.
На данный момент завершен первый этап строительства зернотерминала. Существует проект второго этапа, который предусматривает строительство элеватора на 12 400 тонн и модернизацию имеющихся мощностей, что значительно увеличит производительность.