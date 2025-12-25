Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Зерновой терминал на Дону выставлен на продажу за 350 миллионов рублей

Зерновой терминал на Дону выставлен на продажу за 350 миллионов рублей

В Ростовской области выставлен на продажу зерновой терминал, расположенный на реке Дон. Объявление о продаже появилось в середине декабря на одном из популярных сайтов объявлений. Стоимость объекта – 350 миллионов рублей.

Продаваемый комплекс находится в Аксайском районе и включает в себя водный причал, транспортную галерею, административно-бытовой корпус, лабораторию контроля качества зерна, а также современные системы аспирации и пожарной безопасности.

На данный момент завершен первый этап строительства зернотерминала. Существует проект второго этапа, который предусматривает строительство элеватора на 12 400 тонн и модернизацию имеющихся мощностей, что значительно увеличит производительность.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.