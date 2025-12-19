В Таганроге выставлен на продажу комплекс по производству светильников за 500 млн рублей

Фото: Авито

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже производственно-складской площадки в Таганроге, специализирующейся на производстве светодиодных светильников и интеллектуальных систем управления освещением. Общая стоимость комплекса оценена в 500 миллионов рублей.В объявлении, опубликованном 16 декабря, указано, что на продажу выставлены здания, сооружения, земельный участок и 39 позиций специализированного оборудования. Автор объявления подчеркивает, что по периметру здания автотранспортного цеха установлено современное светодиодное наружное освещение. Грузовые проезды оборудованы электронными воротами с дистанционным и ручным управлением.Как отмечается в объявлении, площадка идеально подходит для размещения производственного или промышленного предприятия. Кроме того, потенциальные инвесторы могут воспользоваться мерами государственной поддержки, предоставляемыми Правительством Ростовской области, включая налоговые льготы, пониженные ставки по региональным налогам, финансирование проектов из областного бюджета и субсидирование процентов по кредитам на строительство, реконструкцию и техперевооружение.