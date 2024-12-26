За год в Ростовской области продукты подорожали в среднем на 20-30%

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области за прошедший год стоимость продуктов увеличилась на 20-30%. Эти данные основаны на отчетах Ростовстата за декабрь 2024 года. Мы сравнили средние цены на товары в регионе в текущем году с показателями конца 2023 года и пришли к печальному выводу — всё сильно подорожало.В 2024 году говядина в среднем стоила 578 рублей за килограмм, что на 74 рубля больше, чем в прошлом году. Свинина подорожала всего на 20 рублей и теперь стоит 383 рубля за килограмм. В то же время курятина немного упала в цене: килограмм продают за 208 рублей, в то время как в 2023 году он стоил 216 рублей.Рыба в регионе подорожала примерно на 35 рублей — до 270 рублей за килограмм против 235 рублей в прошлом году.Сметана подорожала почти на 50 рублей до 345 рублей, а творог — на около 50 рублей, достигнув 450 рублей за килограмм. Яйца, напротив, стали дешевле (116 рублей за десяток против 142 рублей в прошлом году).Другие продукты подорожали незначительно — на 5-20 рублей, за исключением картофеля, цена которого выросла почти вдвое: с 29 до 57 рублей за килограмм. В общем, в Ростовской области средняя стоимость продуктов увеличилась на 20-30%, а особенно ощутимо подорожали масло и картошка.