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В Ростове на Буденновском огромный тополь упал на дорогу и машины

В Ростове на Буденновском огромный тополь упал на дорогу и машины
В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на дорогу и машины. ЧП случилось 12 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, тополь упал прямо на проезжую часть Растение упало сразу на несколько авто. Дерево не только перекрыло дорогу, но и оборвало провода. На участке сразу собралась пробка.

Теперь водителям придется заплатить крупную сумму за починку машины. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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