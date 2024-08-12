В Ростове на Буденновском огромный тополь упал на дорогу и машины

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В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на дорогу и машины. ЧП случилось 12 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.По словам местных жителей, тополь упал прямо на проезжую часть Растение упало сразу на несколько авто. Дерево не только перекрыло дорогу, но и оборвало провода. На участке сразу собралась пробка.Теперь водителям придется заплатить крупную сумму за починку машины. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.