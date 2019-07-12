Огромное рухнувшее дерево перекрыло дорогу в Ростове



На проезжую часть в Ростове-на-Дону упало огромное дерево. Инцидент произошёл днём 16 июля.



На улице 2-й Краснодарской толстый высокий ствол неожиданно накренился и рухнул на дорогу. Он полностью перекрыл движение для транспорта. По счастливой случайности он не задел ни одного автомобиля и не стал причиной аварии. Как пишут в Сети очевидцы, крона приземлилась чётко на остановку — на то место, где обычно много людей ждут автобус. Никто из них не пострадал в результате инцидента.



В управлении благоустройства Советского района сообщили, что на месте уже работают специалисты, которые распиливают дерево и убирают его с дороги. Пока не известно, из-за чего упало крепкое зелёное растение.



Некоторые предполагают, что причиной стали ливень и шквалистый ветер. Однако эксперты сообщили, что подмыва почвы нет.