В Ростове на Богданова образовался ручей из нечистот

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону на Богданова образовался ручей из нечистот. Снимки с места жители опубликовали на сайте Благоустройства 11 декабря.По словам ростовчан, проблема появилась на Богданова,48. На снимках видно, что жидкость вытекает из люка прямо на тротуар. Жижа уже приближается к дворовой территории.- Производится слив выгребной ямы на тротуар и проезжую часть,- сказано в жалобе.Люди просят устранить утечку как можно скорее. Горожане обходят территорию, чтобы не испачкаться и не намочить ноги.