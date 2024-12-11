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В Ростове на Богданова образовался ручей из нечистот

В Ростове на Богданова образовался ручей из нечистот
В Ростове-на-Дону на Богданова образовался ручей из нечистот. Снимки с места жители опубликовали на сайте Благоустройства 11 декабря.

По словам ростовчан, проблема появилась на Богданова,48. На снимках видно, что жидкость вытекает из люка прямо на тротуар. Жижа уже приближается к дворовой территории.

- Производится слив выгребной ямы на тротуар и проезжую часть,- сказано в жалобе.

Люди просят устранить утечку как можно скорее. Горожане обходят территорию, чтобы не испачкаться и не намочить ноги.
Фото: Благоустройство
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