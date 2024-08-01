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В Ростове зафиксировали слив нечистот в ручей Безымянный

В Ростове зафиксировали слив нечистот в ручей Безымянный
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии обнаружили слив нечистот в ручей Безымянный. Они провели выездное обследование на этом участке 31 июля.

В ходе исследования проб воды, взятых из ручья, специалисты обнаружили сброс сточных вод. По предварительным данным, источником загрязнения стала канализационно-насосная станция жилого комплекса «СкайПарк».

В управляющей компании утверждают, что произошел засор, и нечистоты попали непосредственно в ручей. На данный момент аварийная ситуация устранена, сброс прекращен.

- При повторном выезде специалиста министерства сброс не осуществлялся. В настоящее время Минприроды готовится к объявлению предостережения управляющей компании, - сообщили в ведомстве.
Фото: ростов ру
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