В Ростове зафиксировали слив нечистот в ручей Безымянный

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Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии обнаружили слив нечистот в ручей Безымянный. Они провели выездное обследование на этом участке 31 июля.В ходе исследования проб воды, взятых из ручья, специалисты обнаружили сброс сточных вод. По предварительным данным, источником загрязнения стала канализационно-насосная станция жилого комплекса «СкайПарк».В управляющей компании утверждают, что произошел засор, и нечистоты попали непосредственно в ручей. На данный момент аварийная ситуация устранена, сброс прекращен.- При повторном выезде специалиста министерства сброс не осуществлялся. В настоящее время Минприроды готовится к объявлению предостережения управляющей компании, - сообщили в ведомстве.