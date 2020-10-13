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«Донэкспоцентр» могут переоборудовать под госпиталь для больных с подозрением на коронавирус

«Донэкспоцентр» могут переоборудовать под госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Площади выставочного комплекса «Донэкспоцентр» в Ростове могут забрать под госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Об этом 15 октября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга.

- Мы рассматриваем использование площадей «Донэкспоцентра». Там 7 тысяч квадратных метров. На этой площади можно сделать провизорный госпиталь. В таком случае существующие провизорные отделения можно будет перепрофилировать под госпитали для больных коронавирусом, - рассказала Татьяна Быковская.

Министр отметила, что подобные меры являются крайними в том случае, если в больницах не хватит мест. В донском регионе на сегодняшний день сформированы 2 664 ковидные койки, из которых 1 662 - инфекционного профиля, а 1 042 - провизорные, расположенные на базе неинфекционных больниц. Пациенты заняли уже 2 060 коечных мест, что составляет 77% всех существующих на Дону.

Также Татьяна Быковская добавила, что больница № 1 с 7 октября пополнена на 400 коек, а в случае необходимости может быть полностью закрыта под ковидный госпиталь, за исключением кардиоцентра. А с 16-го числа госпиталь больницы № 20 расширится на 200 новых мест, его вместимость составит 700 коек.

По ее словам, все больницы можно перепрофилировать под ковидные госпитали, однако система здравоохранения области может не выдержать такой нагрузки.

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