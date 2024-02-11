В Ростове мужчина получил пять лет «строгача» за ограбление прохожего

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В Ростове-на-Дону осудили мужчину за ограбление прохожего. . Заседание по делу Ивана Карабаненко состоялось 16 октября прошлого года в Советском районном суде города.Инцидент произошел в начале мая 2023-го. Тогда на одной из остановок на Западном Иван вместе с двумя друзьями вел себя вызывающе. Мужчина, который ждал автобус сделал им замечания. Между горожанами тут же завязалась словесная перепалка. Конфликт постепенно набирал обороны, но подъехал общественный транспорт. Мужчина не захотел дальше выяснять отношения и зашел в салон. Молодые люди проследовали за ним. На остановке ГПЗ-10 все четверо вышли. Иван подошел к горожанину и ударил его ладонью по щеке. После этого Карабенко потребовал деньги. Как только мужчина достал свой портмоне, дебошир схватил его и ушел с друзьями в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила чуть более тысячи рублей.Потерпевший тут же позвонил в полицию. Спустя примерно полчаса стражи порядка задержали Карабаненко.Судья назначил Карабаненко наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строго режима.