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В Ростове задержали 19-летнего парня, ограбившего прохожего

В Ростове задержали 19-летнего парня, ограбившего прохожего
В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего парня, который с ножом в руках ограбил случайного прохожего. По данным ГУ МВД по Ростовской области инцидент произошел вечером 2 мая.

Как выяснилось, мужчина гулял по улице, когда к нему подошел незнакомый парень и попросил одолжить немного денег. После отказа, подозреваемый достал нож и, угрожая им, потребовал отдать кошелек. Мужчина испугался за свою жизнь, достал из кармана бумажник и передал ему. После чего грабитель скрылся.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал о случившееся. По мнению заявителя, сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

- По горячим следам был задержан 19-летний местный житель, - сообщили в ведомстве. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Теперь злоумышленник будет дожидаться решения суда. Его могут приговорить к принудительным работам, либо к тюремному заключению сроком до восемь лет.

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