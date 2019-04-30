В Ростове задержали 19-летнего парня, ограбившего прохожего



В Ростове-на-Дону задержали 19-летнего парня, который с ножом в руках ограбил случайного прохожего. По данным ГУ МВД по Ростовской области инцидент произошел вечером 2 мая.



Как выяснилось, мужчина гулял по улице, когда к нему подошел незнакомый парень и попросил одолжить немного денег. После отказа, подозреваемый достал нож и, угрожая им, потребовал отдать кошелек. Мужчина испугался за свою жизнь, достал из кармана бумажник и передал ему. После чего грабитель скрылся.



Потерпевший обратился в полицию и рассказал о случившееся. По мнению заявителя, сумма ущерба составила пять тысяч рублей.



- По горячим следам был задержан 19-летний местный житель, - сообщили в ведомстве. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Теперь злоумышленник будет дожидаться решения суда. Его могут приговорить к принудительным работам, либо к тюремному заключению сроком до восемь лет.