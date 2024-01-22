В Ростове мужчина получил год «строгача» за ограбление гипермаркета

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который ограбил гипермаркет. Инцидент случился еще 11 декабря 2022 года.Вечером Иван Череповский зашел в один из магазинов в Пролетарском районе города. Его внимание привлек стеллаж с черной игрой. Ростовчанин взял два пластмассовых контейнера с товаром и отправился в примерочную. С помощью магнита он снял защитные антикражные устройства и положил себе в сумку дорогой продукт.На выходе из магазина Ивана попытался остановить охранник, но не смог. Череповский убежал в неизвестном направлении. Вскоре мужчину задержали правоохранители. Выяснилось, что он ранее был судим за похожее преступление.Суд назначил ростовчанину наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.