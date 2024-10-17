В Ростове мужчина до смерти забил 51-летнюю знакомую из ревности

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В Ростове мужчина забил до смерти свою приятельницу. Его подозревают по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, в октябре 2024-го местный житель находился в заброшенном здании со своей 51-летней знакомой. В ходе разговора они начали ссориться. Мужчина приревновал приятельницу и набросился на нее с кулаками. Он бил ее руками по голове и туловищу, пока та не перестала подавать признаки жизни. От полученных травм женщина скончалась на месте.После произошедшего злоумышленник скрылся. Однако полицейским удалось его найти, и тогда мужчину задержали.- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.