В Сальске 48-летний мужчина до смерти избил знакомую

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В Ростовской области 48-летний мужчина забил знакомую до смерти. Трагедия случилась в ночь на 20 декабря в городе Сальске.По версии следствия, мужчина вместе со своей 56-летней знакомый выпивал дома на улице Весенней. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Тогда местный житель разозлился, набросился на неприятельницу и начал ее избивать. Подонок наносил удары по голове и туловищу кулаками до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Женщина скончалась на месте от полученных травм.Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».- Во время допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, - сообщили в региональном СУ СКР. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.