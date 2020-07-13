В Шахтах напившийся мужчина забил свою 40-летнюю сожительницу до смерти

Напившийся мужчина до смерти забил свою сожительницу в Шахтах. Происшествие случилось 13 июля, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, оба сожителя находились в доме на улице Багратиона. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начал ссориться с 40-летней женщиной. В ходе перепалки мужчина набросился на нее и стал избивать, нанося удары по голове и телу. От полученных травм сожительница скончалась на месте. Спустя время дончанина задержали.- В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в ведомстве. – Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.В Следственном комитете также отметили, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.