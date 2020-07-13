Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах напившийся мужчина забил свою 40-летнюю сожительницу до смерти

В Шахтах напившийся мужчина забил свою 40-летнюю сожительницу до смерти
Напившийся мужчина до смерти забил свою сожительницу в Шахтах. Происшествие случилось 13 июля, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, оба сожителя находились в доме на улице Багратиона. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начал ссориться с 40-летней женщиной. В ходе перепалки мужчина набросился на нее и стал избивать, нанося удары по голове и телу. От полученных травм сожительница скончалась на месте. Спустя время дончанина задержали.

- В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в ведомстве. – Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете также отметили, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.