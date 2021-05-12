В Ростове мужчина до смерти забил кулаками и ногами свою знакомую

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который до смерти забил свою знакомую. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть. Происшествие случилось 9 мая в одном из домов Октябрьского района.По версии следствия, 64-летний житель донской столицы отмечал со своей 46-летней знакомой День Победы. За вечерним застольем пара выпивала спиртное. Ближе к ночи между знакомыми завязалась словесная перепалка, которая следом переросла в драку. Мужчина бил собутыльницу руками и ногами по всему телу и голове, пока та не перестала подавать признаки жизни.Подозреваемого задержали в тот же день и заключили под стражу. В настоящее время СУ СКР по Ростовской области выясняет обстоятельства произошедшего.Если вину мужчины докажут в суде, он может получить до пятнадцати лет тюрьмы.