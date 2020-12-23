В Ростове молочка и мясо самые дорогие в регионе

В Ростове мясо и молочка остаются самыми дорогими в регионе. Актуальные цены на неделю предоставил Ростовстат.Дороже всего жителям донской столицы обходится творог (344 рубля) - в Таганроге его можно купить на 41 рубль дешевле. В Ростове самая высокая цена на баранину (417 рублей) и кур (137 рублей). В Миллерово эти продукты обойдутся в 374 и 128 рублей соответственно.Стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (85 рублей) ростовчанам обходится дороже на 11 рублей, чем таганрожцам. За сыр в ростовских магазинах попросят 541 рубль, когда в Сальске его средняя стоимость составит 509 рублей. Также в Ростове самый дорогой маргарин - 133 рубля. В Таганроге его продают по 119 рублей. Соль выгоднее брать жителям Сальска, там она стоит 12 рублей (на 2 рубля дешевле). Цены завышены и на хлеб, в зависимости от сорта муки его цена в Ростове варьируется от 48 до 52 рублей.При этом свинина (261 рубль), сливочное масло (523 рубля), гречка (76 рублей) и пшеничная мука (37 рублей) в донской столице остаются самыми дешевыми в регионе.