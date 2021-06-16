В Ростове мясо, молочка и хлеб оказались самыми дорогими в области

В Ростове-на-Дону мясо, молочка и хлеб оказались самыми дорогими во всей области. Актуальные цены по городам региона опубликовал Ростовстат 18 июня.В донской столице баранина оказалась дороже на 68 рублей, чем в Таганроге, - 459 рублей. Кроме того, стоимость говядины и мороженых кур тоже выше, чем в других городах региона. В Ростове они будут стоить на 13 и 12 рублей дороже, чем в Волгодонске и Миллерово, - 376 и 159 рублей против 363 и 147 рублей соответственно.Также недешёвым оказалось стерилизованное молоко. В Ростове цена дойдёт до 82 рублей за литр, когда в Миллерово оно будет стоить почти на 10% дешевле - всего 74 рубля. Сыры тоже дороже, чем в других городах области. В донской столице они будут стоить в среднем 561 рубль, по сравнению с 531 рублём в Шахтах. При этом пастеризованное молоко в Ростове почти самое дешёвое - 56 рублей при стоимости 59 рублей в Волгодонске.Хлеб тоже самый дорогой именно в Ростове. При цене за изделия из ржаной муки и смесей в 61 рубль и 53 рубля за булочки и хлеб из чистой пшеницы разница составила 18 и 16 процентов соответственно. Так, в Шахтах ржаной хлеб стоит 50 рублей, а пшеничный в Миллерово - 44 рубля. При этом мука в Ростове оказалась самой дешёвой - всего 38 рублей. В Таганроге килограмм муки можно купить только за 43 рубля.Также в список самых дорогих продуктов вошли хозяйственное мыло и соль. При этом самой дешёвой в Ростове оказалась полукопчёная колбаса - всего 464 рубля по сравнению с 483 рублями в Шахтах.Кроме того, Шахты удивили ценами на жилищно-коммунальные услуги. Например, за отопление шахтинцы платят 3 435 рублей, когда в Ростове за то же количества тепла возьмут всего 2 126 рублей. Водоснабжение оказалось в два раза дороже, чем в Сальске, и в полтора раза дороже, чем в Ростове. Так, в месяц за холодную воду в Шахтах попросят 824 рубля, когда в Ростове - 521 рубль, а в Сальске - вообще 346 рублей. На горячую воду цены ещё выше: 908 рублей в Шахтах в сравнении с 496 рублями в Волгодонске.