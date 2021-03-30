В Ростове молочка и мясо остаются самыми дорогими в области

В Ростове большая часть продуктов условной корзины оказалась самой дорогой в области. Об этом 1 апреля сообщили в Ростовстате.Цена на килограмм творога в донской столице составляет 352 рубля, когда в Таганроге его можно купить на 44 рубля дешевле. Баранину (436 рублей) и кур (162 рубля) дешевле всего покупать в Миллерово. Там они стоят 385 и 142 рубля соответственно. Сычужный сыр обойдется ростовчанам в 559 рублей за килограмм, а в Сальске - 531. Говядина в Ростове стоит 365 рублей, а в Шахтах - на 11 рублей дешевле.За килограмм черного байхового чая в донской столице попросят 901 рубль. В Миллерово его можно купить за 883 рубля. На стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности в Ростове придется потратить 84 рубля, а в Волгодонске оно обойдется в 73 рубля. Соль (14 рублей) и рис (66 рублей) дешевле купить в Волгодонске. Там за них попросят на три рубля меньше.Хлеб различных сортов пшеницы стоит в Ростове от 51 до 60 рублей. В Миллерово и Шахтах его цена ниже на 8-9 рублей. В Вологодонске выгодно покупать гречку (86 рублей) - там она дешевле на 4 рубля. Вермишель в Ростове стоит 85 рублей, а морковь - 42. В Миллерово эти же продукты обойдутся на 5 рублей дешевле. Там же и самый дешевый картофель и сахар. В донской столице за них попросят 39 и 39 рублей соответственно. В Миллерово цена окажется ниже на 7 и 3 рубля.Самые низкие цены в Ростове-на-Дону специалисты зафиксировали только на три продукта: свинина (272 рубля), сметана (220 рублей) и мука (38 рублей).