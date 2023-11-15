В Ростове машину автохама обставили мусорными баками из-за неправильной парковки

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В Ростове машину автохама окружили мусорными баками из-за неправильной парковки. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 15 ноября.По словам местных жителей, неизвестный оставил «Мерседес» на улице Ленина. На снимках видно, что транспорт перегородил вход на контейнерную площадку.- Не хватает мозгов найти себе парковочное место, - добавили ростовчане.Добавим, что такое «наказание» периодически практикуют местные жители. Нередко автомобилисты оставляют свои машины у мусорных баков, тем самым мешая людям подобраться к ним.Многие пользователи считают, что такой способ проучить автохама не сработает. Водитель может отодвинуть жбаны и продолжать парковать машину в неположенном месте.