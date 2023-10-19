В центре Ростова машину автохама обложили мусорными пакетами

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В Ростове-на-Дону машину автохама обложили пакетами с мусором. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 19 октября.Очевидцы придумали своеобразное наказание, чтобы проучить водителя «Хендай». На кадрах видно, что автомобиль припаркован прямо возле мусорных жбанов на Красноармейской, 202. Горы отходов лежат вокруг машины и на самом транспорте.- Кто-то отомстил водителю за преграду, - добавили пользователи.Из-за припаркованного авто жители не смогли подобраться к мусорным бакам.Стоит отметить, что подобные ситуации нередко случаются в донской столице. В прошлый раз на боковой двери «Майбаха» написали баллончиком: «Научись парковать».