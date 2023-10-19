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В центре Ростова машину автохама обложили мусорными пакетами

В центре Ростова машину автохама обложили мусорными пакетами
В Ростове-на-Дону машину автохама обложили пакетами с мусором. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 19 октября.

Очевидцы придумали своеобразное наказание, чтобы проучить водителя «Хендай». На кадрах видно, что автомобиль припаркован прямо возле мусорных жбанов на Красноармейской, 202. Горы отходов лежат вокруг машины и на самом транспорте.

- Кто-то отомстил водителю за преграду, - добавили пользователи.

Из-за припаркованного авто жители не смогли подобраться к мусорным бакам.

Стоит отметить, что подобные ситуации нередко случаются в донской столице. В прошлый раз на боковой двери «Майбаха» написали баллончиком: «Научись парковать».
Фото: СоцСети
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