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Ростовчане обставили машину автохама мусорными контейнерами

Ростовчане обставили машину автохама мусорными контейнерами
В Ростове машину автохама обставили мусорными контейнерами. Инцидент произошел 10 августа в одном из дворов донской столицы.

Водитель иномарки оставил свою машину возле мусорных контейнеров, перегородив проход. Ростовчане решили преподать автохаму уроки парковки и оттащили мусорные баки к машине таким образом, что один стоял впереди, а другой - сзади.

Ростовчане пишут, что и этого мало. Для того чтобы урок парковки был освоен точно, нужно было еще и на крышу поставить жбан.

Владелец иномарки был удивлен увиденным, а ростовчане надеются, что он больше не будет парковать в неположенных местах свое авто.

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