Ростовчане обставили машину автохама мусорными контейнерами



В Ростове машину автохама обставили мусорными контейнерами. Инцидент произошел 10 августа в одном из дворов донской столицы.



Водитель иномарки оставил свою машину возле мусорных контейнеров, перегородив проход. Ростовчане решили преподать автохаму уроки парковки и оттащили мусорные баки к машине таким образом, что один стоял впереди, а другой - сзади.



Ростовчане пишут, что и этого мало. Для того чтобы урок парковки был освоен точно, нужно было еще и на крышу поставить жбан.



Владелец иномарки был удивлен увиденным, а ростовчане надеются, что он больше не будет парковать в неположенных местах свое авто.