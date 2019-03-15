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В Ростове маршрут № 18 до микрорайона Суворовского будет работать до полуночи

В Ростове маршрут № 18 до микрорайона Суворовского будет работать до полуночи
Фото: Skyscrapercity.com
Маршрут № 18 (мкр. Суворовский – пл. Карла Маркса) в Ростове будет курсировать с пяти утра до полуночи.

Новый перевозчик «Транс Экспорт», получивший данный маршрут, обещает выпустить на линию 22 автобуса большой вместимости. Как минимум 30% из них будут со вспомогательным оборудованием для инвалидов.

Согласно договору автобусы должны работать с 5 до 24 часов. Будет ли новый перевозчик соблюдать условия контракта, скоро станет известно. Как показывает практика, после 22 часов транспорт с улиц Ростова исчезает.

Напомним, что до недавнего времени маршрут № 18 обслуживало АТП-3. Однако перевозчик не выполнял условия контракта – вместо новых на линию выходили старые автобусы. За нарушение компанию сняли с данного маршрута.

Отметим, что маршрут № 18 один из самых загруженных в городе. Жители микрорайона Суворовского неоднократно жаловались на проблемы с транспортом. С утра ростовчане с трудом добираются на работу, а вечером возвращаются домой.

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