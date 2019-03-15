Мэрия Ростова расторгла договор с АТП-3, обслуживающим маршрут № 18



Администрация Ростова расторгла договор с перевозчиком, обслуживающим маршрут № 18 «Мкр. Суворовский – пл. Карла Маркса». Об этом сообщает сервис «Ростовский городской транспорт» 19 марта.



Причиной разрыва контракта стало отсутствие автобусов с заявленными характеристиками. В течение месяца, на протяжении которого перевозчик работал на данном маршруте, на линию выходили только старые автобусы.

- В частности, на маршрут так и не вышли семь машин с низким уровнем пола и кондиционерами, - рассказали в сообществе. - В отведенное законом время никаких изменений не произошло.



Временно маршрут будут обслуживать 20 автобусов «Нефаз-5299» предприятия ООО «ТрансЭкспорт». Этот перевозчик также работает на маршрутах №54, 55, 70 и 80, следующие в Александровку.



Предполагается, что позже будет объявлен новый конкурс на обслуживание маршрута №18.



Добавим, что АТП-3 одно из старейших транспортных предприятий в городе.



По-прежнему компания работает на маршрутах № 33 и № 81.

