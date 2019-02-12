В микрорайон Суворовский пустят автобусы большой вместимости



Автобусы большой вместимости начнут ходить в один из самых новых и отдалённых районов Ростова.



С 18 февраля по маршруту № 18 «мкр. Суворовский – пл. Карла Маркса» поедут 20 машин. Об этом 15 февраля сообщил «Ростовский городской транспорт». Ранее маршрут обслуживали микроавтобусы «Хендай Каунти».



Напомним, жители микрорайона Суворовский неоднократно жаловались на невозможность уехать в центр города с утра и вернуться вечером обратно. Салоны микроавтобусов, курсирующих в этом направлении, в часы пик всегда переполнены.



Позже планируется запустить маршрут № 81 «мкр. Суворовский – Сельмаш».