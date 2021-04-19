В административное здание города Шахты поступило сообщение о минировании
В Шахтах сотрудников административного здания эвакуировали из-за сообщения о минировании. О том, что здание на проспекте Карла Маркса, 67 заминировано, неизвестные сообщили около 12 часов 21 апреля. Предупреждение об угрозе пришло по электронной почте.
На место прибыли все экстренные службы. Сейчас там работают кинологи, дежурят медики, спасатели и пожарные. Правоохранители перекрыли участок от проспекта Ленина до улицы Советской.
По информации DonDay Шахты, здание уже проверили. Никаких опасных предметов полиция не обнаружила.