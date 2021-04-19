Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В административное здание города Шахты поступило сообщение о минировании

В административное здание города Шахты поступило сообщение о минировании
В Шахтах сотрудников административного здания эвакуировали из-за сообщения о минировании. О том, что здание на проспекте Карла Маркса, 67 заминировано, неизвестные сообщили около 12 часов 21 апреля. Предупреждение об угрозе пришло по электронной почте.

На место прибыли все экстренные службы. Сейчас там работают кинологи, дежурят медики, спасатели и пожарные. Правоохранители перекрыли участок от проспекта Ленина до улицы Советской.

По информации DonDay Шахты, здание уже проверили. Никаких опасных предметов полиция не обнаружила.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.