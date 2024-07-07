В Ростове из-за сильной жары до +40 градусов начали падать стрижи

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В Ростове-на-Дону в последние дни столбик термометра поднимается до отметок +40…+42 градуса. Это привело к тому, что местные власти советуют оставаться дома из-за возможности получения теплового удара на улице.Экстремальная жара сказалась на птицах - стрижах. При температуре выше +30 градусов они перегреваются, теряют влагу и могут упасть на землю, после чего им трудно подняться ввысь из-за своих анатомических особенностей. Об этом Donday рассказал доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов.Интересно, что стриж, упавший на землю из-за длинных крыльев, не может самостоятельно взлететь. В случае, если птица пострадала, нужно обращаться к ветеринару для оказания помощи, ибо восстановление при таких травмах далеко не всегда возможно.- Птицу можно вылечить только в некоторых случаях. Если она зацепила крылом землю или неудачно маневрировала и упала, несильно ударившись. Или в случае обезвоживания - ей можно дать напиться. Если птица травмирована, ее необходимо показать ветеринару и содержать дома. Но в таком случае маловероятно, что птицу удастся выпустить: не часто кости срастаются правильно, да и птица привыкает к человеку, - объяснил эксперт.При нахождении стрижа следует воздерживаться от прикосновения к нему, особенно если птица выглядит больной: важно помнить, что птицы могут передавать различные болезни. Если вы подняли упавшего стрижа, необходимо быть внимательным и беречь птицу от дополнительных травм.