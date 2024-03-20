Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с потеплением начали выползать степные гадюки

В Ростове с потеплением начали выползать степные гадюки
В Ростове-на-Дону с потеплением начали выползать степные гадюки. Снимки пресмыкающихся опубликовали сотрудники Ростовского заповедника.

Степные змеи выползли погреться на Солнце. Днем ранее в Ростове температура воздуха прогрелась до +15 градусов. Нередко в такую погоду пресмыкающихся можно заметить на улице.

Как рассказал порталу Donday доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов, змеи могут приползти из полей.

- Под Ростовом гадюк нет. Однако змеи могут выползти в период потепления, - уточнил эксперт.
Фото: Ростовский заповедник.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.