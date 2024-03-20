В Ростове с потеплением начали выползать степные гадюки
В Ростове-на-Дону с потеплением начали выползать степные гадюки. Снимки пресмыкающихся опубликовали сотрудники Ростовского заповедника.
Степные змеи выползли погреться на Солнце. Днем ранее в Ростове температура воздуха прогрелась до +15 градусов. Нередко в такую погоду пресмыкающихся можно заметить на улице.
Как рассказал порталу Donday доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов, змеи могут приползти из полей.
- Под Ростовом гадюк нет. Однако змеи могут выползти в период потепления, - уточнил эксперт.