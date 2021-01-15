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В центре Ростова-на-Дону отключили светофоры

В центре Ростова-на-Дону отключили светофоры
В центре донской столицы на день отключат светофоры. Из-за плановых отключений света 18 января сотни автомобилистов погрязнут в пробках.

С 9 до 18 часов светофоры не будут работать на пересечении Буденновского и улицы Темерницкой. С 9 до 13 часов регулировать движение будут сотрудники ДПС на Рабочей площади в Железнодорожном районе. На пересечении Кировского и Суворова светофор будет отключен с 14 до 16 часов.

И без того сложная ситуация на дорогах из-за метели усугубится отключением светофоров. Автомобилистам стоит выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пробке на несколько часов.

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