В Ростове из-за опасности эвакуировали два торговых центра

Фото: Соцсети.

Посетителей и сотрудников двух торговых центров в Ростове пришлось эвакуировать 16 августа в Северном микрорайоне. Около 18:00 в ТЦ «Орбита» включилась пожарная сигнализация, и сотрудники попросили всех выйти на улицу.На место прибыли пожарные. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало возгорание на третьем этаже, и для его тушения привлекли 38 человек и 10 единиц техники.В ТЦ «Парк» произошла аналогичная ситуация. Там неизвестный запустил фейерверк в одном из магазинов. Людей также эвакуировали, но неизвестно, прибыли ли спасатели на место происшествия.