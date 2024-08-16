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В Ростове из-за опасности эвакуировали два торговых центра

В Ростове из-за опасности эвакуировали два торговых центра
Посетителей и сотрудников двух торговых центров в Ростове пришлось эвакуировать 16 августа в Северном микрорайоне. Около 18:00 в ТЦ «Орбита» включилась пожарная сигнализация, и сотрудники попросили всех выйти на улицу.

На место прибыли пожарные. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало возгорание на третьем этаже, и для его тушения привлекли 38 человек и 10 единиц техники.

В ТЦ «Парк» произошла аналогичная ситуация. Там неизвестный запустил фейерверк в одном из магазинов. Людей также эвакуировали, но неизвестно, прибыли ли спасатели на место происшествия.
Фото: Соцсети.
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