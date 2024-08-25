Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за ограничений на мероприятия на улице могут отменить концерты звезд

В Ростове из-за ограничений на мероприятия на улице могут отменить концерты звезд
В Ростове-на-Дону с 23 августа введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий под открытым небом. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.

Новые меры могут повлиять на ряд запланированных культурных событий. В частности, под вопросом оказался концерт известной исполнительницы Зиверт, намеченный на 6 сентября на вилле «Эмбарго». Организаторы пока не сообщали об изменениях, и билеты все еще доступны в продаже. Однако существует вероятность переноса мероприятия в закрытое помещение или его отмены.

Стоит отметить, что ранее уже были отменены традиционные школьные линейки и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города в Ростове.
Фото: Ростов ру для иллюстрации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.