В Ростове из-за ограничений на мероприятия на улице могут отменить концерты звезд

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В Ростове-на-Дону с 23 августа введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий под открытым небом. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.Новые меры могут повлиять на ряд запланированных культурных событий. В частности, под вопросом оказался концерт известной исполнительницы Зиверт, намеченный на 6 сентября на вилле «Эмбарго». Организаторы пока не сообщали об изменениях, и билеты все еще доступны в продаже. Однако существует вероятность переноса мероприятия в закрытое помещение или его отмены.Стоит отметить, что ранее уже были отменены традиционные школьные линейки и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города в Ростове.