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Все мероприятия в честь Дня города в Ростове отменены из-за сложной ситуации

Все мероприятия в честь Дня города в Ростове отменены из-за сложной ситуации
Все праздничные мероприятия в честь Дня города в Ростове были отменены из-за сложной ситуации в городе. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Логвиненко.

Ежегодно в Донском крае отмечается годовщина основания города. На этот раз это 270-летие. Однако масштабных мероприятий не планируется.

- В целях безопасности культурно-развлекательные мероприятия в честь юбилея донской столицы, которые мы традиционно проводили в парках, скверах и на улицах, будут отменены, - пишет Алексей Логвиненко.

Предположительно, причиной таких ограничений стали практически ежедневные атаки беспилотников.

Мэр отметил, что мероприятия в помещениях пройдут без изменений.

Однако фейерверков и салютов точно не ожидается.
Фото: т-г канал Алексей Логвиненко
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