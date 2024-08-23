Все мероприятия в честь Дня города в Ростове отменены из-за сложной ситуации

Фото: т-г канал Алексей Логвиненко

Все праздничные мероприятия в честь Дня города в Ростове были отменены из-за сложной ситуации в городе. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Логвиненко.Ежегодно в Донском крае отмечается годовщина основания города. На этот раз это 270-летие. Однако масштабных мероприятий не планируется.- В целях безопасности культурно-развлекательные мероприятия в честь юбилея донской столицы, которые мы традиционно проводили в парках, скверах и на улицах, будут отменены, - пишет Алексей Логвиненко.Предположительно, причиной таких ограничений стали практически ежедневные атаки беспилотников.Мэр отметил, что мероприятия в помещениях пройдут без изменений.Однако фейерверков и салютов точно не ожидается.