Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Запланированные на март концерты звёзд отменяют в Ростове из-за коронавируса

Запланированные на март концерты звёзд отменяют в Ростове из-за коронавируса
В Ростове из-за введённого ограничения на проведение массовых мероприятий отменяют концерты звёзд эстрады.

Как пояснили Rostov.ru в одном из концертных агентств Ростова, запланированные на март мероприятия не состоятся.
- Насчёт концертов, которые должны пройти в апреле, пока ничего точно сказать нельзя, - отметил представитель агентства. – Всё будет зависеть от того, как долго продлится режим ограничения.

Уже точно известно, что не состоится выступление Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!», запланированное на последние выходные марта. Организаторы разослали партнёрам письма, в которых сообщается о переносе мероприятия на конец мая.

Не приедет пока в Ростов и Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. Его концерт должен был состояться 17 марта. Об этом артист сообщил сам на своей странице в соцсети.

Организаторы сообщают, что мероприятия будут перенесены на другие даты. Все купленные билеты будут действительны. Но тем, кто не хочет ждать и пожелает вернуть деньги, предоставят такую возможность.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.