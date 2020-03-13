Запланированные на март концерты звёзд отменяют в Ростове из-за коронавируса



В Ростове из-за введённого ограничения на проведение массовых мероприятий отменяют концерты звёзд эстрады.



Как пояснили Rostov.ru в одном из концертных агентств Ростова, запланированные на март мероприятия не состоятся.

- Насчёт концертов, которые должны пройти в апреле, пока ничего точно сказать нельзя, - отметил представитель агентства. – Всё будет зависеть от того, как долго продлится режим ограничения.



Уже точно известно, что не состоится выступление Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!», запланированное на последние выходные марта. Организаторы разослали партнёрам письма, в которых сообщается о переносе мероприятия на конец мая.



Не приедет пока в Ростов и Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. Его концерт должен был состояться 17 марта. Об этом артист сообщил сам на своей странице в соцсети.



Организаторы сообщают, что мероприятия будут перенесены на другие даты. Все купленные билеты будут действительны. Но тем, кто не хочет ждать и пожелает вернуть деньги, предоставят такую возможность.