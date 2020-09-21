В Ростове из-за нехватки медиков объявили набор персонала в ковидные госпитали

Горздрав Ростова-на-Дону объявил набор сотрудников на должность врачей и медперсонала в ковидные госпитали города. Информацию 23 сентября опубликовало управление здравоохранения администрации донской столицы в своем инстаграмме.На базе областной клинической больницы планируют открыть еще один ковидный госпиталь, рассчитанный на 670 коек. Однако на такое большое количество возможных пациентов имеющегося в регионе медицинского персонала не хватит.В связи с этим Горздрав донской столицы приглашает на работу медицинских сотрудников в городскую больницу №1 и №20. Заявленная заработная плата врачей - от 100 тысяч рублей, медсестер - от 50 тысяч. Санитарам ковидного госпиталя обещают от 25 тысяч рублей.Еще один ковидный госпиталь открывают в связи с тем, что количество зараженных коронавирусом с каждым днем только растет. Общее число инфицированных достигло 20 тысяч человек. За минувшие сутки опасным вирусом были заражены еще 183 жителя Ростовской области, из которых 75 в Ростове-на-Дону. Коечный фонд для инфицированных загружен более чем на 50%. Отсюда и возникла необходимость в открытии еще одного госпиталя.