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В Ростове из-за ДТП сразу четыре улицы сковали пробки

В Ростове из-за ДТП сразу четыре улицы сковали пробки

В Ростове-на-Дону из-за ДТП сразу четыре улицы сковали многокилометровые пробки. Авария произошла 21 июня около 8:00 в районе парка имени Октября.

Затор берет свое начало на улице Дачной, тянется по 56-й Армии, потом перетекает по Вавилова и заканчивается только после кольцевого съезда на Немировича-Данченко. Общая протяженность пробки - около четырех километров. Для того чтобы преодолеть такое расстояние, водителям придется потратить не менее 40 минут.

Лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в многокилометровом заторе.

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