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В Ростове из-за дождя затопило 36 школ и детских садов

В Ростове из-за дождя затопило 36 школ и детских садов
Более 30 социальных объектов затопило после сильного ливня в Ростове. Как рассказали в городской администрации, 17 июля подтопил 36 социальных объектов. Среди них 23 школы и 13 детских садов.

Кроме того, в зоне подтопления оказались 24 частных дома и 60 придомовых территорий в Ростове и Батайске. Затопленными оказались Главный ж/д вокзал, фитнес-центры, подвальные помещения, машины стояли по крышу в воде, разрушилась часть Текучевского моста, а потоком воды едва не снесло пожилого мужчину.

Несмотря на то, что дождь и непогода позади, спасатели продолжают ликвидировать последствия сильнейшего ливня.

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