В Ростове из-за дождя затопило 36 школ и детских садов

Более 30 социальных объектов затопило после сильного ливня в Ростове. Как рассказали в городской администрации, 17 июля подтопил 36 социальных объектов. Среди них 23 школы и 13 детских садов.Кроме того, в зоне подтопления оказались 24 частных дома и 60 придомовых территорий в Ростове и Батайске. Затопленными оказались Главный ж/д вокзал, фитнес-центры, подвальные помещения, машины стояли по крышу в воде, разрушилась часть Текучевского моста, а потоком воды едва не снесло пожилого мужчину.Несмотря на то, что дождь и непогода позади, спасатели продолжают ликвидировать последствия сильнейшего ливня.