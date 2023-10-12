В Таганроге разыскивают пропавшего без вести 35-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Таганроге без вести пропал 35-летний мужчина. Вячеслав Шатов не выходит на связь с близкими уже больше недели.Мужчина ушел из дома 2 октября в неизвестном направлении. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Вячеслав Шатов ростом 160 сантиметров и среднего телосложения. У него черные волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синюю футболку, голубые джинсы и белые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.