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В Волгодонске разыскивают пропавшего без вести пенсионера

В Волгодонске разыскивают пропавшего без вести пенсионера
В Волгодонске ищут без вести пропавшего 81-летнего мужчину. Информации о местонахождении Юрия Бабайцева нет больше двух суток.

Мужчина ушел из дома в СНТ «Атоммашевец» и никому не сообщил, куда направляется. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения родственников, а назад так и не вернулся. Тогда близкие забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию.
Позднее к поискам подключили волонтерские отряды. Пенсионеру может потребоваться медпомощь.

Юрий ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и глаза карие. В день исчезновения он надел зеленую куртку, голубые утепленные штаны и обул резиновые сапоги. На голове у пенсионера - шапка-шлем.

Если вы знаете, где может находиться пенсионер, сообщите по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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