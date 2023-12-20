В Волгодонске разыскивают пропавшего без вести пенсионера

Фото: Лиза Алерт

В Волгодонске ищут без вести пропавшего 81-летнего мужчину. Информации о местонахождении Юрия Бабайцева нет больше двух суток.Мужчина ушел из дома в СНТ «Атоммашевец» и никому не сообщил, куда направляется. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения родственников, а назад так и не вернулся. Тогда близкие забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию.Позднее к поискам подключили волонтерские отряды. Пенсионеру может потребоваться медпомощь.Юрий ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и глаза карие. В день исчезновения он надел зеленую куртку, голубые утепленные штаны и обул резиновые сапоги. На голове у пенсионера - шапка-шлем.Если вы знаете, где может находиться пенсионер, сообщите по номеру: 112.