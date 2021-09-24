В Ростове сотрудник ДПС отделался штрафом за получение взятки от пьяного водителя

В Октябрьском районном суде Ростова вынесли приговор сотруднику ГИБДД, который получил взятку от пьяного водителя. Дмитрий Лихойда признан виновным. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В марте 2021 года ДПСник остановил машину. Правоохранитель почувствовал запах алкоголя от водителя и пригрозил ему лишением прав за вождение в нетрезвом виде. Автомобилист решил договориться с сотрудником. Тот назвал свою цену - 25 тысяч рублей за несоставление протокола и медосвидетельствование. Уговорами водитель сбил цену до 20 тысяч рублей. Как только Дмитрий получил деньги, его задержали.- Суд назначил ему штраф в размере 1,3 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, инспектора ДПС лишили права работать в правоохранительных органах в течение трех лет.